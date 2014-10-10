Петербуржцев предупредили о неблагоприятных условиях для воздуха

В ближайшие три дня в городе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Северной столице жителей и гостей города предупредили о грядущем ухудшении экологической обстановки. Согласно информации, распространенной пресс-службой городского управления МЧС, неблагоприятные метеоусловия прогнозируются на ближайшие выходные — 28, 29 и 30 марта.

В ведомстве уточнили, что данные получены от Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сложившиеся погодные факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Согласно данным сервиса Accuweather, на текущий момент индекс качества воздуха оценивается в 56 единиц. Этот показатель классифицируется как плохой и представляет потенциальную опасность для граждан, обладающих повышенной чувствительностью к внешним факторам. Ожидается, что в последующие дни значение индекса продолжит ухудшаться.

Ранее cиноптик заявил, что ожидается теплая погода без осадков до конца марта.

