В ГД рассказали, как майские праздники скажутся на размерах зарплат

В мае россияне получат такой же оклад, как и в другие месяцы.

Наличие праздничных дней в мае на российской территории не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих граждан на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что в текущем году население страны на майских праздниках будут отдыхать 1-3 мая (пятница - воскресенье) и 9-11 мая (суббота - понедельник).

При работе по часовой тарифной ставке или сдельной системе оплаты труда размер заработной платы за месяц зависит от фактически отработанного времени сотрудника или объема произведенной продукции. Так как в мае человек отработает меньше часов, поэтому и получит меньше денежных средств. Однако российское действующее трудовое законодательство сокращает неравенство по сравнению с положением "окладников". При условии, что работник имеет установленную тарифную ставку в пятидневной неделе и дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти два дня работодатель выплатит дополнительное вознаграждение.

А если вы привлекались к работе в праздничные дни, то оплата производится в двойном размере... В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также "дополнительные выходные", установленные правительством РФ. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Фото: pxhere.com