Россиян ждут самые короткие майские праздники за восемь лет

Екатерина Стенякина объяснила, что такая ситуация не случайна.

Майские праздники в 2026 году на российской территории из-за длинных новогодних каникул будут самыми короткими за последние восемь лет. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что речь идет не о случайности, а о результате формирования властями производственного календаря. Сейчас 1 и 9 мая фиксируются как праздничные дни. Остальные же числа зависят от системы переноса выходных. Следующие длинные выходные после мая граждан страны ждут уже в июне. Тогда отдых продлится с 12 по 14 числа.

Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго - 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Напомним, что в 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1-3 мая (пятница - воскресенье) и 9-11 мая (суббота - понедельник). В общей сложности речь идет о шести днях. В 2022, 2024 и 2025 годах праздники в мае длились суммарно по восемь дней.

Фото: pxhere.com