В ГД рассказали о праве на больничный при обострении сезонной аллергии

Екатерина Стенякина рассказала о том, что не следует считать заболевание причиной ухода на удаленку.

Обострение сезонной аллергии весной дает гражданам России право на больничный, но итоговое решение остается за врачом. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что разные виды аллергических реакций являются конкретными заболеваниями, включенными в международную классификацию болезней (МКБ-10), а не просто неприятными ощущениями человека.

Если купировать симптомы аллергии никак не удается или у человека есть сопутствующие заболевания, например, бронхиальная астма, врач может открыть больничный. Сочетание сильной головной боли, насморка, слезотечения, зуда и жжения в глазах может объективно ограничивать возможность выполнения работником его трудовых обязанностей... Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Эксперт заметила, что аллергикам лучше заранее обратиться к врачу, а не дожидаться начала сезона цветения. По ее словам, медицинский персонал сейчас имеет эффективные методы борьбы с аллергией. В большинстве случаев они позволяют пациенту мягко преодолеть пик цветения тех растений, которые вызывают у него неприятные симптомы. Важно рассказать специалисту об анамнезе и симптомах, после чего получить назначения. Депутат отметила, что дистанционный формат работы не подразумевает под собой работу в больном состоянии.

Фото: pxhere.com