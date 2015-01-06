Врач объяснила, как есть блины без вреда для здоровья

Строгий запрет на употребление блинов касается далеко не всех.

Масленица – время горячих сковородок, ароматного блинного теста и бесчисленного количества начинок. Но вместе с праздничным настроением у многих возникает и практичный вопрос: сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья? И правда ли, что некоторым людям от них лучше отказаться совсем? Piter.tv задал эти вопросы врачу – диетологу и эндокринологу Lahta Clinic Анне Ужеговой.

Сколько блинов – это "норма"?

По словам Анны Ужеговой, официально установленной "безопасной цифры" по блинам не существует. Однако есть общие рекомендации по ограничению свободных сахаров и трансжиров – именно в эту категорию попадают традиционные блины из белой муки с добавлением сахара и масла.

Блины из пшеничной муки высшего сорта имеют гликемический индекс 65–70. Это выше среднего – сопоставимо с белым хлебом и даже с сахаром в чистом виде. Анна Ужегова, диетолог и эндокринолог

Иначе говоря, блины – это калорийный продукт с высоким гликемическим индексом, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. Ситуацию усугубляют топинги: сметана, сгущённое молоко, варенье, сливочное масло – они могут увеличить калорийность блюда в несколько раз.

С точки зрения рационального питания, здоровому человеку допустимо съесть 1–2 блина средней величины (100–150 г) – такая порция вписывается в суточную норму калорий и БЖУ.

Кому блины противопоказаны

Строгий запрет касается далеко не всех, подчёркивает врач. Однако есть состояния, при которых классический блин (пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, масло) может спровоцировать обострение заболевания.

Целиакия и непереносимость глютена

Пациентам с целиакией категорически нельзя употреблять блины из пшеничной, ржаной, ячменной и обычной овсяной муки. Анна Ужегова, диетолог и эндокринолог

Даже небольшое количество глютена может вызвать повреждение слизистой кишечника. В этом случае подходят только безглютеновые альтернативы: гречневая, рисовая, кукурузная мука или специальные смеси.

Панкреатит

При остром панкреатите и в первую неделю обострения хронического панкреатита блины полностью исключаются.

Даже постные блины стимулируют панкреатическую секрецию. Жареная корочка и жир – мощные стимуляторы выработки ферментов, что при нарушенном оттоке может привести к самоперевариванию поджелудочной железы. Анна Ужегова, диетолог и эндокринолог

В период ремиссии возможны щадящие варианты – без жарки и масла.

Аллергия на молоко и яйца

Классическое тесто содержит оба потенциальных аллергена – белок коровьего молока и яйца.

Даже один блин может вызвать крапивницу, отёк Квинке или анафилаксию. Анна Ужегова, диетолог и эндокринолог

Таким пациентам подходят только варианты на воде или растительном молоке, без добавления яиц.

Сахарный диабет

При декомпенсированном сахарном диабете блины из белой муки нежелательны из-за высокого гликемического индекса – они могут вызвать резкий подъём уровня сахара в крови.

При диабете 2 типа и ожирении задача – снизить количество быстрых углеводов и уменьшить гликемическую нагрузку.

Желчнокаменная болезнь и дисфункция сфинктера Одди

Жирная жареная пища стимулирует сокращение желчного пузыря. При наличии камней это может спровоцировать желчную колику или острый холецистит.

Допустим более щадящий вариант: запекание без масла, отказ от жирных соусов. Порция – не более 1–2 штук.

Есть ли безопасные аналоги блинов?

Полностью повторить вкус и текстуру классического пышного блина с "дырочками" невозможно – идеального по безопасности варианта не существует. Но, по словам Анны Ужеговой, есть альтернативы, которые позволяют сохранить ощущение праздника без риска для здоровья.

Если нельзя глютен

Гречневые блины (в духе французских галет): гречневая мука, вода, яйцо, соль. Плотные, хорошо подходят для несладкой начинки.

Смесь рисовой и кукурузной муки (50/50) – для большей эластичности можно добавить немного растительного масла.

Блины из зелёной гречки – мягче по вкусу.

Палео-блины: миндальная и кокосовая мука с яйцами – более жирные и сытные, но низкоуглеводные.

Если нельзя сахар и белую муку

"Сырники-блины": яйцо, мягкий творог или рикотта, немного отрубей.

Кабачковые или цукини-блины с добавлением льняной муки.

"Блин" из куриного филе и яйца – тонко обжаренный пласт можно использовать как основу для роллов.

Вместо сахара допустимы стевия или эритрит.

Если аллергия на молоко и/или яйца

Вместо молока – кокосовое, миндальное, рисовое (овсяное – только при отсутствии глютена).

Вместо яйца:

1 ст. л. льняной муки + 3 ст. л. воды;

половина банана на стакан муки;

50 мл яблочного пюре без сахара.

Блины на сильно газированной минеральной воде – пузырьки создают пористую структуру без яиц.

При панкреатите и холецистите (вне обострения)

Паровые блинчики – тесто готовится на пару.

Запечённые в духовке без масла (на силиконовом коврике).

Варианты на кефире 0% жирности с добавлением рисовой муки.

Главное правило – никакой сметаны, сгущёнки и жирных начинок.

Главное – не количество, а контекст

Масленица – это прежде всего про традиции и удовольствие, а не про гастрономические рекорды. Для здорового человека 1–2 блина – разумная и безопасная порция. При наличии хронических заболеваний важно учитывать индивидуальные ограничения и при необходимости выбирать альтернативные рецепты.

Как подчёркивает Анна Ужегова, полностью запрещать себе праздничную еду стоит далеко не всегда – часто достаточно изменить состав и способ приготовления, чтобы сохранить и здоровье, и атмосферу праздника.

Фото: Feepik (KamranAydinov)