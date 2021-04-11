Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок

Власти учли планируемый срок производства достаточного количества вакцин для населения.

Российское министерство по здравоохранению предлагает сдвинуть сроки включения прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в национальный календарь. Соответствующая информация распространена журналистами издания "РБК" со ссылкой на текст проекта распоряжения федерального правительства. Известно, что документ разрабатывался профильным ведомством в сфере здравоохранения.

В публикации СМИ говорится о том, что включение вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок будет перенесен в России на срок от одного года до четырех лет. В Минздраве стране уточнили, что государственный план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.

Ожидается, что внедрение в национальный календарь вакцины против ротавируса на текущий момент чиновники планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — в период с 2025 на 2027 год.

