Из-за вспышки ОРВИ в Петербурге закрыли 85 школьных классов

В среду, 3 декабря, Комитет по образованию Петербурга сообщил, что в 85 школьных классах города временно приостановлены занятия ввиду массового заболевания учеников острыми респираторными вирусными инфекциями.
Также сообщается, что аналогичные профилактические меры приняты в шести дошкольных учреждениях города.
Стоит напомнить, что ранее стало известно о резком росте заболеваемости гриппом в Петербурге — за минувшую неделю число случаев увеличилось на 23%. Жителям города настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа.
Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о "новом необычном вирусе" в России.
Фото: Piter.TV
