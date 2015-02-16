  1. Главная
Из-за вспышки ОРВИ в Петербурге закрыли 85 школьных классов
Сегодня, 13:52
Аналогичные профилактические меры приняты в шести дошкольных учреждениях города.

В среду, 3 декабря, Комитет по образованию Петербурга сообщил, что в 85 школьных классах города временно приостановлены   занятия ввиду массового заболевания учеников острыми респираторными вирусными инфекциями.

Также сообщается, что аналогичные профилактические меры приняты в шести дошкольных учреждениях города.

Стоит напомнить, что ранее стало известно о резком росте заболеваемости гриппом в Петербурге — за минувшую неделю число случаев увеличилось на 23%. Жителям города настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о "новом необычном вирусе" в России.

Фото: Piter.TV

Теги: орви, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

