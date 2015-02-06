Роспотребнадзор опроверг информацию о "новом необычном вирусе" в России

Сейчас по стране наиболее распространен ОРВИ.

Сведения о появлении на территории России "нового необычного вируса" не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что ранее в ряде отечественных СМИ появилась информация о распространении "нового вируса". Пресса говорила о том, что симптомы заболевания у пациентов якобы не похожи на признаки обычного проявления ОРВИ. В реальности же известно, что в рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпидемиологического надзора, проводимого профильными специалистами, в России до сих пор не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.

Роспотребнадзор опровергает сообщения. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). пресс-слкжба Роспотребнадзора

Роспотребнадзор информирует население о том, что вакцинация против гриппа все еще остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты пациентов от тяжелых форм заболевания.

Фото: Piter.tv