Роспотребнадзор сообщил о полной безопасности питьевой воды в Петербурге

Анализы подтвердили отсутствие отклонений в водопроводной воде несмотря на сброс стоков.

Роспотребнадзор подтвердил, что аварийный сброс неочищенных стоков в Муринский ручей и реку Охту не привёл к ухудшению качества питьевой воды в Санкт-Петербурге.

По словам Наталии Башкетовой, руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, результаты лабораторных анализов проб, которые брались на водопроводных сооружениях ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" перед подачей воды в городскую сеть, не выявили превышений санитарных норм. Контроль качества воды проводится регулярно как на водозаборных объектах, так и на этапе подачи потребителям. В проверках участвует ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в регионе.

Ранее специалисты "Водоканала" сообщали, что после аварии на Выборгском коллекторе пробы у слияния Охты и Невы отбирались каждые 4 часа. Показателей, свидетельствующих о присутствии сточных вод, таких как повышенный уровень аммиака или ионов аммония, зафиксировано не было. В компании подчеркнули, что вода с Главной водопроводной станции поступает без ухудшения качества, а рисков для городского водоснабжения не возникло.

При этом данные Росприроднадзора показали превышения допустимых норм ряда веществ, включая нефтепродукты, аммоний и АСПАВ, непосредственно в зоне сброса. Река Охта в октябре стала лидером по уровню загрязнения среди водоёмов региона. Следственный комитет возбудил уголовные дела о загрязнении вод и халатности.

Фото: freepik (awesomecontent )