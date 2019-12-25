Диетолог объяснила, кому противопоказан холодец

По словам эксперта, отказываться от холодца совсем не обязательно.

Врач-диетолог Анна Белоусова объяснила, кому противопоказан холодец. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в классическом холодце есть много пуриновых оснований, которые противопоказаны людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Она подчеркнула, что эта проблема прежде всего касается мужчин старше 35 лет. Белоусова добавила, что повышенный уровень является предшественником камнеобразования в почках и такой болезни, как подагра.

Диетолог отметила, что отказываться от холодца совсем не обязательно. При этом, по ее словам, не стоит включать его в свой ежедневный рацион.

Ранее астролог рассказала, как Бобровая луна повлияет на людей.

Фото: vsegdavkusno.ru