Астролог рассказала, как Бобровая луна повлияет на людей

Астролог Лилия Любимова рассказала, как Бобровая луна повлияет на людей. Об этом она сообщила телеканалу "360".

По словам эксперта, нынешнее полнолуние проходит под знаком Тельца, который отвечает за все материальные дела. Она добавила, что Телец отвечает за осязаемое и физическое. Она посоветовала в нынешнее суперлуние организовать так называемый "день удовольствий".

Также астролог отметила необходимость проявлять заботу о теле и физическом состоянии. Любимова рекомендует сходить в спортзал или хотя бы прогуляться по улицам. Она также посоветовала не начинать новые дела в полнолуние, избегать принятия серьезных решений и попыток конфликтовать.

Фото: pxhere.com