Астролог из "Давай поженимся!" прокомментировала обвинения в постановке шоу

Подписчица: "Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры".

Астролог Василиса Володина, которая является одной из ведущих передачи "Давай поженимся!", ответила на обвинения подписчиков в Instagram в постановке телепередачи. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры. подписчица Василисы Володиной

Телеведущая в свою очередь поинтересовалась, где можно набрать актеров на 11 лет ежедневной программы.

Василиса Володина также ответила на комментарий еще одна женщина, которая заявила, что видела некоторых участниц шоу в кино. Астролог заявила, что такие случаи единичные и они "на совести участников".

Ранее участника "Давай поженимся" из Петербурга заподозрили в педофилии.