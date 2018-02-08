  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Астролог из "Давай поженимся!" прокомментировала обвинения в постановке шоу
Сегодня, 14:18
125
nastya960

Астролог из "Давай поженимся!" прокомментировала обвинения в постановке шоу

0 0

Подписчица: "Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры".

Астролог Василиса Володина, которая является одной из ведущих передачи "Давай поженимся!", ответила на обвинения подписчиков в Instagram в постановке телепередачи. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры.

подписчица Василисы Володиной

Телеведущая в свою очередь поинтересовалась, где можно набрать актеров на 11 лет ежедневной программы.

Василиса Володина также ответила на комментарий еще одна женщина, которая заявила, что видела некоторых участниц шоу в кино. Астролог заявила, что такие случаи единичные и они "на совести участников".

Ранее участника "Давай поженимся" из Петербурга заподозрили в педофилии.

Теги: астролог, василиса володина, давай поженимся
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии