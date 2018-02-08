Астролог из "Давай поженимся!" прокомментировала обвинения в постановке шоу

Астролог Василиса Володина, которая является одной из ведущих передачи "Давай поженимся!", ответила на обвинения подписчиков в Instagram в постановке телепередачи. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры.
подписчица Василисы Володиной
Телеведущая в свою очередь поинтересовалась, где можно набрать актеров на 11 лет ежедневной программы.
Василиса Володина также ответила на комментарий еще одна женщина, которая заявила, что видела некоторых участниц шоу в кино. Астролог заявила, что такие случаи единичные и они "на совести участников".
Ранее участника "Давай поженимся" из Петербурга заподозрили в педофилии.
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