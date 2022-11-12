"Там будет самое важное на текущий момент времени": звездный астролог Василиса Володина рассказала о новом шоу на ТВ-3

Эта яркая приветливая блондинка — настоящий знаток человеческих душ, способный многое сказать о собеседнике едва ли не по одной дате рождения. 13 лет она соединяла судьбы людей в романтическом шоу "Давай поженимся", но теперь решила посвятить себя сольному проекту.

14 июля в 12:15 на ТВ-3 состоится премьера "Хороших новостей с Василисой Володиной", программы, которая, как считает сама звезда, является долгожданной. Что ждёт зрителей? Об этом, а также о том, возможен ли баланс рационального и мистического и почему дети все-таки пошли по её стопам, Василиса рассказала в интервью Piter TV.

Василиса, вы стали лицом канала ТВ-3, как это произошло и рады ли вы таким хорошим новостям?

–Да, я очень рада и считаю, что это хорошие новости. Я рада, что на канале, где масса информации, связанной с эзотерикой, появится качественная настоящая астрология, которая всем, кто интересуется астрологией, духовными знаниями, мистикой – помогает построить себе более четкий путь в бурном море жизни. Потому что астрология – это четкий расчет, математика жизни, которая позволяет понять, каковы начальные данные, врожденные задатки человека, куда ему стоит стремиться и как прийти к успеху в рамках своих возможностей. Достигнуть лучшего результата осознанно и на основе имеющихся данных.

14 июля зрители увидят новую программу, где вы стали ведущей. Расскажите о концепции "Хороших новостей", в чем её новизна?

– Программа стартует 14 июля. Концепция "Хороших новостей" лежит на поверхности, и она, как мне кажется, долгожданная. Нам всем последние годы категорически не хватает хороших новостей. Информации много, а вот хорошее во всем происходящем нужно постараться разглядеть. И я возьму на себя этот труд, потому что абсолютно уверена - у неба для нас всегда есть хорошие новости.

Астрологические констелляции не просто помогают прочертить траекторию жизни человека или показать – как и куда мы движемся, дать прогноз, – они всегда показывают окно возможностей, наш счастливый шанс и помогают избежать сложностей, увидеть хорошее, даже если оно неочевидно, и взять его от жизни. Мы будем говорить в программе абсолютно обо всем. Речь не будет идти исключительно о хорошем, приятном. Мы будем говорить абсолютно обо всех ситуациях – о самых важных в астрологических констелляциях и их влиянии на жизнь человека. Я буду давать предсказания по всем сферам жизни, но акцент все-таки буду делать на хорошем. На тех возможностях и шансах, которые есть у каждого из нас. Буду показывать зрителям – как взять самое лучшее от каждого дня.

До этого вы были соведущей, а сейчас у вас собственный проект: сознательно шли к этому или "звезды сошлись"?

– Я проработала 13 лет в легендарном проекте "Давай поженимся", и это были прекрасные годы. Но в центре внимания всегда была только тема брака и личной жизни, а возможности и задачи астрологии гораздо шире - финансы, работа, здоровье, дети, гармонизация окружающего пространства и душевное равновесие. И много еще чего. Я начинала путь на ТВ с авторского проекта на канале "Столица" в 2005–м году, но тогда телевидение было совершенно другим. И сейчас проект "Хорошие новости с Василисой Володиной" выходит совершенно на другом качественном уровне. Это совершенно потрясающая картинка в студии. Я просто блаженствую от мысли о том, как зрители будут наслаждаться со мной вместе. Современные технологии, я считаю, сотворили эстетическое чудо. И это тот случай, когда красота должна соединиться с внутренней гармонией, которую я зрителю предложу. Давно уже нужно было сделать личный астрологический проект, и очень здорово, что ТВ-3 поможет его реализовать так красиво.

Помимо тематики, чем лично вас заинтересовал проект, быстро ли приняли предложение о сотрудничестве с каналом?

– Астрология потрясающе интересная сфера, и кто как не я может ее интересно преподнести зрителям. Предложение о сотрудничестве было принято мной быстро – я знаю, как в личном гороскопе отделить удачные предложения от неудачных. Но сам формат рождался не очень просто. Мы старались отобрать самое интересное, нескучное и одновременно полезное. Мой план – постепенно погружать зрителей в мир звездных законов, чтобы не испугать, вести от самого простого к более сложному, от смыслов, лежащих на поверхности – вглубь, от популярных методов к настоящей астрологии. В процессе создания пришлось потрудиться, но я думаю, что зрители оценят по достоинству. Очень хочется показать мою науку со всех сторон. Я обещаю, что там будут не просто прогнозы, но и интересные методы, с помощью которых каждый зритель для себя сможет что-то посчитать. Там будет альтернативный взгляд на разные ситуации. Мы будем приглашать экспертов, которые будут давать советы на темы, актуальные именно в данный момент. Вообще в программу будет самое важное именно здесь и сейчас - поэтому там есть слово "новости".

Василиса, а почему был выбран именно формат новостей, а не шоу, например?

– Изначально я думала про еженедельное шоу – буду откровенна. Но потом совместно с ТВ-3 пришли к мысли, что людям нужна поддержка каждый день – мысли, прогнозы, советы… Просто показать в шоу чьи-то судьбы, гороскопы, чьи-то истории недостаточно. Хотелось бы принести максимум полезности каждому зрителю – вот отсюда и родился ежедневный формат. И это не шоу о ком-то, это лично для каждого зрителя.

В новом сезоне телеканал ТВ-3 анонсирует больше социальных проектов, но остается на территории "чудес". На ваш взгляд, как достигается баланс рационального и иррационального?

– Я считаю, что астрология – это суперрацио, суперрасчет. Это не значит, что в ней нет места эмоциональности. Но астролог делает прогноз, опираясь не на внутренние ощущения, он рационально планирует и составляет прогноз исходя из суммы факторов, разработанных эффективных методик и своего личного опыта. То есть сама по себе астрология – это суперрациональна. Именно поэтому, астрология, являясь и эзотерической наукой, и наукой рациональной – сама по себе уже сбалансирована.

Вы уверенно и гармонично смотритесь в кадре. Как вы настраиваетесь на работу? Что помогает достигать концентрации?

– Мне так интересно то, что я делаю, и мне так хочется об этом рассказать, что не приходится себя как-то особенно настраивать на работу. И на телевидении я уже много лет – получается уже 18. Наверное, телевизионный профессионализм уже есть.

Какая у вас атмосфера на площадке и за кадром? Есть ли какой-то тайный ритуал или маленькая традиция?

– Никаких особенных ритуалов или традиций пока не сложилось, но обычно это происходит в телевизионной среде. Я думаю, что расскажу об этом через пару месяцев, когда съемки будут вовсю двигаться и когда зритель нас оценит по достоинству. Атмосфера очень дружелюбная, мне очень нравится команда, которая снимает проект с энтузиазмом. Я чувствую себя немножко фокусником, который, например, для редакторской группы раскрывает какие-то термины, слова – я вижу, как у ребят расширяются глаза от удивления. Я прямо чувствую себя человеком, который вытаскивает кролика из шляпы. Это очень забавно, очень приятно и очень вдохновляет. Я надеюсь, что так же и зрители будут восхищаться теми сюрпризами, которые я им приготовила.

В 2023 году астрология стала бумом и чуть ли не средством спасения от всех проблем. Как вы относитесь к такому, возможно, фанатичному интересу массового потребителя?

– На мой взгляд, астрология давно очень-очень популярна. Я сама приложила руку к ее популярности, с 2008 года присутствуя в "Давай поженимся", потому что у всех вызывало восторг, что вот, сидит такая приятная блондинка и так все четко говорит. Могу сказать, что за последнее время произошло существенное замусоривание астрологического рынка, когда люди, прошедшие курсы продолжительностью в неделю, себя объявляют астрологами, смело проводят консультации, выносят вердикты, не обладая ни уровнем знаний, ни культурой, ни достаточным опытом. И я должна была прийти в этот проект для того, чтобы показать людям настоящую популярную астрологию, потому что настоящая астрология всегда персональна и индивидуальна – подлинная, глубокая, и настоящий гороскоп – только личный. Конечно, мы в программе не сможем составлять личные гороскопы для зрителей. Это невозможно. Но я постараюсь показывать астрологию со стороны максимально полезной. Поэтому к астрологическому буму я отношусь, с одной стороны, с радостью, прекрасно, что астрология завоевывает своих и адептов, людей, которые могут оценить ее возможности, а с другой стороны – с тревогой, что на волне популярности может появиться очень много шлака. Но в программе мы будем с этим бороться.

Слыша фразу: "Он(а) настоящий астролог, какой вы обычно вкладываете смысл, как человек, который занимается этим делом профессионально много лет?

– Во-первых, профессионал – это тот, кто владеет предметом. А владение нашим предметом предполагает долгосрочное изучение методов – обычно это занимает несколько лет. Как я уже говорила – человек, прошедший недельные курсы – к сожалению, не может считаться таковым. Помимо прочего – обязательно нужен широкий кругозор, начитанность, общий уровень культуры, высшее образование – для того, чтобы прогнозировать. Человек плоский не сможет быть душеведом. Человек примитивный, некультурный – не сможет увидеть всю глубину предмета и возможность применить его к человеку и к его жизни. Потому что жизнь человека и прогноз жизни – это очень-очень тонкий материал, и астрологу нужна и математическая точность, усидчивость, технический склад ума, и одновременно философский - с умением подняться над обыденностью и посмотреть на ситуацию чуть-чуть извне, стратегически. Нужны знания в смежных дисциплинах.

Передаются ли способности от астролога к детям? Кто-то из ваших детей хочет пойти по вашим стопам?

– Не передаются, астрологии нужно учиться. Другое дело – что человека всегда развивает и движет им среда, в которой он растет. Мои дети с детства видят кружки на компьютере, исчерченные линиями - изображения натальной карты – зная, что во время ретроградного Меркурия не надо покупать технику, и уверены, что, если что-то в доме пропало – к маме можно обратиться с хорарным вопросом, и мама найдет это при помощи гороскопа. Мои дети растут уже в обстановке, в которой для них астрология не подвергается сомнению, это часть их мировоззрения. И полезность астрологии для них очевидна, звезды органически вплетены в их жизнь. присутствует. Моя дочка – как все дети огненных знаков, говорила, что никогда не захочет пойти по моим стопам. Тем не менее – она пошла учиться в Академию астрологии. И у нас частые разговоры вечером за ужином: "Ой, мама, нанимаю сотрудника (она сейчас двигает свой бизнес-проект), как думаешь, кого лучше взять – Весов с Марсом в Скорпионе или мальчика, который очень хорошо пишет – у него Венера с Меркурием соединяются". И мы сидим обсуждаем эти карты. Вот так все и происходит в семье астролога.

Василиса, вы родились в Москве, с позиции астрологии подходил ли вам этот город? Какие есть любимые места?

– У меня сложные отношения с Москвой. Я очень люблю этот город, всегда считала, что Москва – это лучший город земли, но у меня с ним сложный роман. Я очень люблю север Москвы, северо-запад. Меня очень много связывает с юго-востоком Москвы. Я не фанатею от Патриков и от центра, как многие москвичи. А сейчас я предпочитаю пригород – более зеленые и более спокойные районы. Очень люблю Одинцово и Одинцовский район, потому что здесь очень зелено, хорошо, и я считаю, что это фактически возможность жить в российской Швейцарии.

А бывали ли в Петербурге? Есть ли любимые маршруты?

– Мое мнение об этом городе тоже менялось. Вообще – города, городские агломерации – как люди. Я сейчас скажу такую вещь – надеюсь – питерские читатели не обидятся. Расскажу, как менялось мое представление. Думаю, что все слышали слова известной рокерской песни "Здесь нас никто не любит, а мы не любим их" – это про питерцев в Москве. У меня некоторое время было такое же ощущение – как у москвича в Питере – что здесь нас никто не любит, а мы не любим их. Что все странные, немножко непривычно себя ведут и очень отличаются от москвичей. Потом моя подруга переехала в Питер со своим мужем, и мы стали там чаще бывать. А потом еще одна подруга переехала, а потом в какой-то момент мы приехали в северную столицу, и я ахнула, потому что поняла, что он стал городом моей мечты. И я вдруг, вернувшись из Питера, внезапно увидела Москву другими глазами – мне она показалась более шумной, бесцеремонной, с элементом какой-то цыганщины что ли в планировке городе. Питер – более благородно выстроен. Теперь мое отношение изменилось кардинально. Никогда не думала, что полюблю Питер, а вот это так. Теперь у нас с вашим городом роман.

Фото: ТВ-3