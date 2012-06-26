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Стало известно, кто ходил в мантии по петербургскому метро

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11 ноября в Петербургском метро на станции "Гостиный двор" человек в бордовом плаще пугал пассажиров метро своим мистическим костюмом и свинкой.

Накануне в петербургском метро пассажиры заметили человека в мантии. На станции "Гостиный двор" человек в бордовом плаще ввел горожан в заблуждение. Как выяснила редакция Piter.tv, это был перфоманс телеканала ТВ-3 перед показом новой программы. Уже сегодня, 12 ноября, в 17:00 показали первую серию шоу "Наследников и самозванцев". Проект ведет Ляйсан Утяшева. 

В проекте примут участие  знаменитые актёры, популярные блогеры и спортсмены. Они сразятся за наследство таинственного миллионера размером до 5 млн рублей в первом реалити-шоу в жанре детектива. 

Звездам шоу-бизнеса предстоит  раскрывать истинные роли друг друга,  преодолевать зрелищные и экстремальные  испытания – как физические, так и психологические. 

Фото:  предоставлено телеканалом, телеграм / Первый Питерский, Вконтакте / Питер решает

 

Теги: метро, наследники и самозванцы, тв 3, человек в мантии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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