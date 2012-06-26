Стало известно, кто ходил в мантии по петербургскому метро

11 ноября в Петербургском метро на станции "Гостиный двор" человек в бордовом плаще пугал пассажиров метро своим мистическим костюмом и свинкой.

Накануне в петербургском метро пассажиры заметили человека в мантии. На станции "Гостиный двор" человек в бордовом плаще ввел горожан в заблуждение. Как выяснила редакция Piter.tv, это был перфоманс телеканала ТВ-3 перед показом новой программы. Уже сегодня, 12 ноября, в 17:00 показали первую серию шоу "Наследников и самозванцев". Проект ведет Ляйсан Утяшева.

В проекте примут участие знаменитые актёры, популярные блогеры и спортсмены. Они сразятся за наследство таинственного миллионера размером до 5 млн рублей в первом реалити-шоу в жанре детектива.

Звездам шоу-бизнеса предстоит раскрывать истинные роли друг друга, преодолевать зрелищные и экстремальные испытания – как физические, так и психологические.

Фото: предоставлено телеканалом, телеграм / Первый Питерский, Вконтакте / Питер решает