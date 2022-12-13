В Петербурге прошла встреча с генеральным продюсером телеканала ТВ-3 Константином Обуховым

Константин Обухов уже успел зарекомендовать себя на российском телевидении. Он известен как один из продюсеров таких хитовых проектов, как "Танцы", "Comedy баттл", "Музыкальная интуиция", "Песни", "Открытый микрофон" и другие. Во время встречи Константин отметил, что для него лично телеканал ТВ-3 – интересное явление, с которым всегда хотелось бы поработать.
Для человека, который давно занимается и любит телевидение, канал ТВ-3 – настоящее отражение российской культуры просмотра телевизора. Мне интересно разобраться с этим явлением, чтобы понять как именно зрители смотрят телевизор. Поэтому я говорю огромное спасибо за доверие Александру Александровичу Жарову, Тине Канделаки и Борису Ханчаляну. Надеюсь, что при моём участии, с приходом новой команды ТВ-3 будет расти и развиваться. Помимо уже полюбившихся сериалов и шоу на канале появятся новые большие проекты - нечто свежее и необычное. Изменения будут заметны скоро. Все вместе мы сделаем новый ТВ-3!
Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3
Во время встречи генеральный продюсер канала признался, что основной принцип при работе с ТВ-3 заключается в сохранении и поддержки того курса, который изначально был заложен.
Я стараюсь, не мешать, не ломать, но в тоже время, смотреть на телевизионные проекты с позиции зрителя. Мне важно помогать людям, которые их придумывают, как-то их докручивать и доводить до конечного результата.
Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3
В 2023 году канал начал сотрудничать с российскими представителями шоу-бизнеса и блогерами. Так, Константин Обухов представил кулинарный проект "Вкусно с Ляйсан" и "Утренние гадания", где профессиональный таролог Ольга Пуаро отвечает на вопросы телезрителей.
В новом сезоне Константин анонсировал оригинальный мистический проект с одним из участников шоу "Битва экстрасенсов". Также на канале ТВ-3 появятся Анна Хилькевич, Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и другие звезды. Кроме того, на встрече представили свежие многосерийные проекты "СуперИвановы" и "Стой, не то мама будет гадать", обновлённую линейку спонсорских форматов, а также новый проект "Герои" из цикла "История одного спасения".
Удерживать позицию главного мистического канала России задача не из легких, но ТВ-3 удается благодаря быстрой реакции на текущие изменения, органично запускать новые проекты и удерживаться на плаву большого информационного потока.
Ещё одной отличительной чертой канала станет формат онлайн-кастингов для будущих проектов. Это позволит продюсерам и создателям расширить поиск участников, чтобы каждый человек смог заявить о себе не выезжая из собственного региона.
Во время встречи обсудили новые форматы, которые будет внедрять телеканал. Так, помимо мистического контента на телеканале ТВ-3 продолжат развивать социальные проекты "Вернувшиеся", "Врачи" и "Герои". Константин Обухов рассказал о старте съемок социальной викторины, где участники будут бороться за денежный приз, чтобы финансово помочь своим близким или друзьям.
К роли ведущей вернется актриса Надежда Ангарская с проектом "Лучший друг", где четвероногие питомцы проявляют чудеса героизма.
Я приглашаю всех зрителей оценить новый сезон канала. Такого ТВ-3 вы ещё не видели!
Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3
Фото: ТВ-3
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все