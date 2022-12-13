В Петербурге прошла встреча с генеральным продюсером телеканала ТВ-3 Константином Обуховым

На встрече с журналистами генеральный продюсер канала ТВ-3 Константин Обухов рассказал о работе над текущими проектами, отметил появление новых форматов сериалов и шоу, а также анонсировал несколько проектов нового сезона телеканала

Константин Обухов уже успел зарекомендовать себя на российском телевидении. Он известен как один из продюсеров таких хитовых проектов, как "Танцы", "Comedy баттл", "Музыкальная интуиция", "Песни", "Открытый микрофон" и другие. Во время встречи Константин отметил, что для него лично телеканал ТВ-3 – интересное явление, с которым всегда хотелось бы поработать.

Для человека, который давно занимается и любит телевидение, канал ТВ-3 – настоящее отражение российской культуры просмотра телевизора. Мне интересно разобраться с этим явлением, чтобы понять как именно зрители смотрят телевизор. Поэтому я говорю огромное спасибо за доверие Александру Александровичу Жарову, Тине Канделаки и Борису Ханчаляну. Надеюсь, что при моём участии, с приходом новой команды ТВ-3 будет расти и развиваться. Помимо уже полюбившихся сериалов и шоу на канале появятся новые большие проекты - нечто свежее и необычное. Изменения будут заметны скоро. Все вместе мы сделаем новый ТВ-3! Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3

Во время встречи генеральный продюсер канала признался, что основной принцип при работе с ТВ-3 заключается в сохранении и поддержки того курса, который изначально был заложен.

Я стараюсь, не мешать, не ломать, но в тоже время, смотреть на телевизионные проекты с позиции зрителя. Мне важно помогать людям, которые их придумывают, как-то их докручивать и доводить до конечного результата. Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3

В 2023 году канал начал сотрудничать с российскими представителями шоу-бизнеса и блогерами. Так, Константин Обухов представил кулинарный проект "Вкусно с Ляйсан" и "Утренние гадания", где профессиональный таролог Ольга Пуаро отвечает на вопросы телезрителей.

В новом сезоне Константин анонсировал оригинальный мистический проект с одним из участников шоу "Битва экстрасенсов". Также на канале ТВ-3 появятся Анна Хилькевич, Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и другие звезды. Кроме того, на встрече представили свежие многосерийные проекты "СуперИвановы" и "Стой, не то мама будет гадать", обновлённую линейку спонсорских форматов, а также новый проект "Герои" из цикла "История одного спасения".

Удерживать позицию главного мистического канала России задача не из легких, но ТВ-3 удается благодаря быстрой реакции на текущие изменения, органично запускать новые проекты и удерживаться на плаву большого информационного потока.

Ещё одной отличительной чертой канала станет формат онлайн-кастингов для будущих проектов. Это позволит продюсерам и создателям расширить поиск участников, чтобы каждый человек смог заявить о себе не выезжая из собственного региона.

Во время встречи обсудили новые форматы, которые будет внедрять телеканал. Так, помимо мистического контента на телеканале ТВ-3 продолжат развивать социальные проекты "Вернувшиеся", "Врачи" и "Герои". Константин Обухов рассказал о старте съемок социальной викторины, где участники будут бороться за денежный приз, чтобы финансово помочь своим близким или друзьям.

К роли ведущей вернется актриса Надежда Ангарская с проектом "Лучший друг", где четвероногие питомцы проявляют чудеса героизма.

Я приглашаю всех зрителей оценить новый сезон канала. Такого ТВ-3 вы ещё не видели! Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3

Фото: ТВ-3