Популярный актер из Санкт-Петербурга появится в сериале "Госпожа" на ТВ-3

8 марта в 21:00 на телеканале ТВ-3 стартует всероссийская телепремьера – драматический сериал Иви "Госпожа" с Никитой Ефремовым и Евгенией Громовой в главных ролях.

Маруся – соцработник и робкий человек, который привык оставаться в тени своего окружения. Мечта её жизни – спасать людей, пострадавших от домашнего насилия. Добротой и чуткостью главной героини часто пользуется ее окружение: друзья, гражданский муж, коллеги. Но главной проблемой Маруси стал долг матери-игроманки, которой из-за собственной расточительности грозит опасность. Чтобы спасти маму, Маруся идет на смелый шаг и находит новую работу в самом неожиданном для себя месте – барделе.

В смелой комедийной драме режиссера Юлии Трофимовой снимались, как начинающие, так и уже известные актеры, среди которых уроженец Санкт-Петербурга Дмитрий Лысенков.

Фильмография Дмитрия Лысенкова насчитывает десятки работ. Его герои в "Чебурашке", "Телохранителях" и картине-сенсации "Мастер и Маргарита" стали любимцами зрителей. В сериале "Госпожа" он исполнил роль Сергея, сотрудника музея и мужа Маруси.

Вот, что говорит о своем герое Дмитрий:

Мой персонаж – это типичный манипулятор и абъюзер. Внешне ничто не выдает в нем натуру, он весьма интеллигентный человек. Сергей умело скрывает, а, может быть, даже и не осознает, то, чем занимается. Мой герой – приспособленец, который сидит на шее у своей жены и умело манипулирует ее матерью. Я адекватно отношусь к своему персонажу, но ничего хорошего в нем найти не могу. Дмитрий Лысенков, актер

К съемкам в сериале "Госпожа" Дмитрий Лысенков готовился только по сценарию. Его персонаж, как говорит сам актер, – "негодяй, подлец и злодей". Для того, чтобы точно передать характер героя, Дмитрию пришлось проанализировать свой внутренний мир и вытащить наружу отрицательные качества: "Все есть внутри тебя, все можно достать".

Дмитрий Лысенков родился и вырос в Санкт-Петербурге. Там же он поступил в Санкт-­Петербургскую государственную академию театрального искусства и начал служить в театре.

О родном городе он всегда вспоминает с теплом. Любимые места Дмитрия в Санкт-Петербурге – тихие улочки и скверы, пронизанные атмосферой таинственности и спокойствия. Особенно притягательным актер называет район Семимостья.

Увидеть, каким же получился провокационный сериал с участием Дмитрия Лысенкова, вы сможете уже скоро! Включайте ТВ-3 8 марта в 21:00 и наслаждайтесь телевизионной премьерой картины "Госпожа"!

Фото: ТВ-3