В зоне СВО погиб герой мема "Плохо, плохо, неважно"

Участнику программы "Давай поженимся" был 51 год.

Скончался герой популярного мема "Плохо, плохо, неважно" из программы "Давай поженимся!" Владимир Железнодорожник из Алтайского края. Мужчина стал жертвой обстрела на специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, Железнодорожник попал под артиллерийский обстрел. Бывший участник программы "Давай поженимся!" ушел добровольцем на СВО в марте 2026 года. Спустя месяц он оказался на передовой, где погиб во время боевого столкновения.

Выпуск с Владимиром Железнодорожником вышел на экраны в 2018 году. Одна из претенденток, которую он выбрал в конце передачи, ответила ему отказом. После этого мужчина прокомментировал ситуацию словами: "Плохо… Плохо-плохо, неважно. Дела у меня очень плохие". Спустя несколько лет отрывок с этой фразой стал популярным мемом в социальных сетях.

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Фото: ВКонтакте/ Shot