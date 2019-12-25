В Петербурге участник "Давай поженимся" получил 13 лет колонии по делу о педофилии

По уголовному делу проходили две потерпевшие, которые на момент преступления было 7 и 12 лет. По данным следствия, одну он заставлял ласкать свои интимные органы, с другой у него был половый акт.

Петербуржца Руслана Казанцева, который был героем ток-шоу "Давай поженимся" в 2018 году, приговорили к 13 годам колонии за надругательства над девочками. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Красногвардейский районный суд Петербурга 7 декабря огласил приговор петербуржцу Руслану Казанцеву, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима.

Казанцева задержали летом 2019 года после заявления жительницы Новой Охты. Со слов дочери обратившейся (7 лет), их сосед водил ее и ее подруг к себе в квартиру, фотографировал и совершал действия сексуального характера.

Казанцев очень любил фотографироваться с девочками на улице и в своей квартире. В телефоне нашли полторы тысячи подобных фотографий. На большинстве он тискает девочек, сажает к себе на колени. Но были кадры и более жесткого содержания.

Многих девочек из телефона Казанцева так и не удалось установить, по уголовному делу проходили две потерпевшие, которые на момент преступления было 7 и 12 лет. По данным следствия, одну он заставлял ласкать свои интимные органы, с другой у него был половый акт.

В ноябре был задержан педофил, совращавший 14-летнего петербуржца.

Фото: Скрин из шоу "Давай поженимся"