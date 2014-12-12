Предприниматель из Ленобласти получил 3 года колонии за хищение субсидии

Владелец мебельного цеха потратил бюджетные деньги не на оборудование.

В Ленинградской области суд вынес приговор предпринимателю, который получил субсидию на закупку оборудования для мебельного цеха, но потратил деньги на другие цели. Мужчина подал ложные сведения о закупке, после чего из бюджета ему перечислили более 550 тыс. рублей. В ходе проверки выяснилось, что субсидия была использована не по назначению.

Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве при получении выплат и приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён гражданский иск прокурора о возмещении ущерба администрации района.

Ранее сообщалось, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

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