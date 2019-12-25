Задержан педофил, совращавший 14-летнего петербуржца

В полицию обратилась мама ребенка.

Полиция задержала подозреваемого в совращении малолетнего мальчика. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 10 ноября обратилась женщина с заявлением. Она сообщила, что 26 октября дневное время в парадной дома 24 корпус 1 по проспекту Косыгина и 4 ноября в разных местах города, неизвестный совершал развратные действия сексуального характера в отношении её 14-летнего сына К.

Накануне, 11 ноября у дома 12 по Ленской улице по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 43-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в ИВС.

В сентябре на Просвещения подросток пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.

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