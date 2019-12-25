На Просвещения подросток пытался изнасиловать 14-летнюю девочку

Полиция выяснила, что злоумышленник, которому не удалось завершить начатое, попал на камеры видеонаблюдения.

В полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что 29 сентября в парадной дома на проспекте Просвещения её 14-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что злоумышленник, которому не удалось завершить начатое, попал на камеры видеонаблюдения.

Приметы преступника: одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь, волосы светло-русые, рост 160 см, на вид 13-14 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте.

Фото: Piter.TV