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В Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте
Сегодня, 8:15
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nastya960

В Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте

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Задержать злоумышленника помогла знакомая женщина.

В Ленинградской области неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 27 сентября, в жилом доме в поселке Бугры педофил домогался до 14-летней школьницы. Близкие девочки рассказали, что они днем пошли отдыхать на террасу на крыше дома. Девочки долго не было, на ее поиски пошла женщина, находившаяся на террасе. Она спустилась в подъезд и нажала на кнопку лифта. Когда лифт приехал, там был неизвестный ей мужчина и пропавшая школьница, которая стояла на коленях перед педофилом, её одежда была испачкана.

Школьница выскочила из лифта и побежала к родителям, женщина задержала мужчину и вызвала наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность. 

В Ленобласти мужчина полгода развращал сына своей сожительницы.

Фото: pixabay

Теги: насилие, педофил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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