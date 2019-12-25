В Ленобласти мужчина полгода развращал сына своей сожительницы

Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 июля в полицию Ломоносовского района обратилась девушка 1991 года рождения, бригадир. Она заявила, что с февраля по май 2020 года её 9-летнего брата развращали.

По словам сестры, бывший сожитель матери ребёнка неоднократно совершал развратные действия в его отношении. Полиция разыскивает злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге интернет-педофил вынуждал 9-летнюю школьницу отправлять интимные фото.

Фото: Piter.tv