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В Петербурге интернет-педофил вынуждал 9-летнюю девочку присылать интимные фото
Сегодня, 12:25
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ruzannar

В Петербурге интернет-педофил вынуждал 9-летнюю девочку присылать интимные фото

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Он отправлял непристойные сообщения ребёнку в мессенджерах.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 июля в полицию обратилась женщина 1992 года рождения. Она заявила, что неизвестный развращает её несовершеннолетнюю дочь.

Установлено, что с 7 июля злоумышленник, используя мессенджеры, отправлял непристойные сообщения 9-летней девочке, а также просил её прислать обнажённые фотографии. Полиция разыскивает интернет-педофила.

Ранее мы сообщили, что жителя Ленобласти обвинили в совращении 6-летней падчерицы.

Фото: Pixabay

Теги: детская порнография, интернет педофил, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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