В Петербурге интернет-педофил вынуждал 9-летнюю девочку присылать интимные фото

Он отправлял непристойные сообщения ребёнку в мессенджерах.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 июля в полицию обратилась женщина 1992 года рождения. Она заявила, что неизвестный развращает её несовершеннолетнюю дочь.

Установлено, что с 7 июля злоумышленник, используя мессенджеры, отправлял непристойные сообщения 9-летней девочке, а также просил её прислать обнажённые фотографии. Полиция разыскивает интернет-педофила.

Ранее мы сообщили, что жителя Ленобласти обвинили в совращении 6-летней падчерицы.

Фото: Pixabay