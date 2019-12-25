Жителя Ленобласти обвинили в развращении 6-летней падчерицы

Преступление произошло пять лет назад в Москве.

Полиция Ленобласти разыскивает 47-летнего жителя города Приозерска, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении падчерицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, еще летом 2015 года мужчина развращал девочку 2009 года рождения в квартире дома на Очаковском шоссе в Москве. В момент совершения преступления ребенку было шесть лет. Известно, что на данный момент подозреваемый безработный. Он зарегистрирован на Инженерной улице.

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