В Петербурге интернет-педофил вынуждал школьницу отправлять ему похабные видео

Мужчина угрожал девочке, что разошлет ее интимные фото.

В Петербурге задержали 32-летнего жителя Пензенской области, который продолжительное время путем угроз выманивал у 12-летней девочки похабные видео. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина донимал школьницу в декабре прошлого года. Он угрожал несовершеннолетней, что разошлет ее интимные фото. Взамен на молчание злоумышленник вынудил девочку присылать ему видео определенного содержания. Тем самым, педофил довольствовался интернет-изнасилованием.

Однако недолго извращенцу удалось скрывать свои деяния. Его задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что малознакомый Арсений избил и изнасиловал девушку на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV