Петербургскому фотографу Петросяну угрожают из-за кражи его снимков

Фотограф Александр Петросян подал в полицию после угроз.

Известный петербургский фотограф Александр Петросян столкнулся с угрозами после того, как потребовал оплаты за использование его снимков. В своём Telegram-канале он рассказал, что направил досудебную претензию коммерсанту, который использовал его фотографию в рекламных целях без разрешения. Вместо выплаты мужчина ответил потоком оскорблений и угроз, пишет КП-Петербург.

Фотограф отметил, что за десятилетия работы привык к конфликтам, но в этот раз ситуация вышла из-под контроля. Правоохранители начали проверку по факту угроз. Вопрос о выплате компенсации за использование снимков остаётся открытым.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга пресекла хищение золота на 800 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV