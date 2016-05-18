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Петербургскому фотографу Петросяну угрожают из-за кражи его снимков
Сегодня, 15:37
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Петербургскому фотографу Петросяну угрожают из-за кражи его снимков

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Фотограф Александр Петросян подал в полицию после угроз.

Известный петербургский фотограф Александр Петросян столкнулся с угрозами после того, как потребовал оплаты за использование его снимков. В своём Telegram-канале он рассказал, что направил досудебную претензию коммерсанту, который использовал его фотографию в рекламных целях без разрешения. Вместо выплаты мужчина ответил потоком оскорблений и угроз, пишет КП-Петербург.

Фотограф отметил, что за десятилетия работы привык к конфликтам, но в этот раз ситуация вышла из-под контроля. Правоохранители начали проверку по факту угроз. Вопрос о выплате компенсации за использование снимков остаётся открытым.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга пресекла хищение золота на 800 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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