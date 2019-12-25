Малознакомый Арсений избил и изнасиловал девушку на Васильевском острове

В больнице у девушки диагностировали ушибы, ссадины на лице и сотрясение головного мозга.

Накануне в городскую больницу № 26 на улице Костюшко привезли на скорой 28-летнюю девушку в удовлетворительном состоянии. Девушка рассказала о том, что была избита и изнасилована. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей, инцидент произошел на 12-й линии В.О. накануне ночью. Малознакомый ей молодой человек по имени Арсений избил её и изнасиловал. В больнице у девушки диагностировали ушибы, ссадины на лице и сотрясение головного мозга.

Полицейские приехали на место потенциального преступления и взяли отпечатки пальцев. Информация о мужчине, инициалы которого сообщила потерпевшая, проверяются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV