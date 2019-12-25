В Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто

Оперативники задержали подозреваемого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 июня в полицию Колпинского района обратилась девушка 2000 года рождения. Она заявила о том, что в ночь с 27 на 28 июня её изнасиловали в п. Сапёрный у д. 23 по ул. Дорожной.

По словам потерпевшей, незнакомый мужчина азиатской внешности затащил её в автомобиль, после чего насиловал до утра. Оперативники задержали подозреваемого в п. Понтонный. Им оказался гражданин республики Таджикистан 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербуржцу грозит от 12 до 20 лет за изнасилование падчерицы.

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