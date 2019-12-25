Петербуржцу грозит от 12 до 20 лет тюрьмы за изнасилование падчерицы

Жертвой педофила стала 12-летняя девочка.

Следственный отдел по Центральному району Петербурга возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании 12-летней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый не позднее декабря 2019 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Все произошло в квартире на Социалистической улице.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Петербуржцу грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что мужчина избил и изнасиловал женщину во время вечеринки в Кингисеппе.

Фото: Piter.TV