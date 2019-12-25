Мужчина избил и изнасиловал женщину во время вечеринки в Кингисеппе

Подозреваемого задержали на месте происшествия.

В понедельник, 22 июня, в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась безработная женщина 1977 года рождения и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, она пришла в гости в квартиру на Малой улице в Кингисеппе. Во время распития спиртных напитков на нее набросился еще один гость. Он избил женщину и надругался над ней.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV