В Петербурге совращенная взрослым мужчиной школьница попала в больницу с отравлением наркотиками

Девочка полгода занималась сексом с жителем Челябинской области.

Вечером во вторник, 16 июня, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о совращении несовершеннолетней девочки. Сейчас стало известно, что она попала в больницу с отравлением наркотическими средствами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочку госпитализировали с отравлением. Позже стало понятно, что она отравилась наркотиками. После разбирательства также выяснилось, что школьница ведет половую жизнь со взрослым мужчиной.

Оказалось, что 37-летний житель Челябинской области с июня по ноябрь 2019 года в арендованной квартире вступал в половое сношение с девочкой 2004 года рождения. Стражи порядка задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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