В Петербурге поймали молодого любителя нимфеток

Жертвой изнасилования стала несовершеннолетняя девочка.

В понедельник, 15 июня, в полицию Петербурга обратилась неработающая женщина и заявила об изнасиловании несовершеннолетней дочери 2007 года рождения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, все произошло 25 мая 2020 года в ночное время в квартире дома на улице Ломоносова. Девочка находилась в гостях у малознакомого парня.

Пострадавшая смогла описать приметы насильника и назвала имя того, с кем ей пришлось вступить в половую связь поневоле.

Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный парень.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что молодой человек изнасиловал малознакомую женщину на пляже в Сестрорецке.

Фото: pixabay.com