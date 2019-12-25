Молодой человек изнасиловал малознакомую женщину на пляже в Сестрорецке

В среду, 17 июня, в полицию Петербурга сообщили об изнасиловании женщины на пляже около кафе "Акватория" в Сестрорецке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка в сотне метров от дома №2 на улице Андреева нашли безработную 1985 года рождения. Женщина рассказала, что около четырех утра она выпивала с тремя малознакомыми мужчинами, один из них ее изнасиловал.
Полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления. На вид ему 22-23 года, рост 165-175 см, волосы темные, темная борода. Был одет в черно-белое поло с рисунком, сине-голубые джинсы, кроссовки красного цвета с белыми полосками. При себе может иметь спортивную сумку красного цвета. Приметы остальных мужчин женщина не запомнила.
С места происшествия изъяли четыре бутылки, две жестяные банки, два кассовых чека, пачку сигарет, 15 окурков, зажигалку, две влажные салфетки, а также двое мужских трусов, коврик, биоматериалы и следы пальцев рук. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что в психбольнице нашли маньяка, изнасиловавшего петербурженку четыре года назад.
Фото: Piter.TV
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