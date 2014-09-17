Мужчина заманил двух девочек в квартиру в Кировском районе и пытался изнасиловать

В стационаре у них подтвердили наличие признаков попытки изнасилования.

В Кировском районе Петербурга мужчина заманил в квартиру двух девочек в возрасте 16 и 17 лет, напоил алкоголем и пытался изнасиловать. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию вечером 13 июля поступила информация от женщины о том, что в доме на углу улицы Стойкости и проспекта Маршала Жукова злоумышленник удерживает знакомых девушек, к тому моменту они уснули. Несовершеннолетних обнаружили в съемном жилище, их госпитализировала бригада скорой помощи.

Правоохранители задержали 42-летнего местного жителя и поместили в камеру. В стационаре у девочек подтвердили наличие признаков попытки изнасилования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV