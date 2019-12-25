Автослесарь изнасиловал 17-летнюю жительницу Луги

Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

Следственный комитет сообщил "Оперативному прикрытию", что 9 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней") по обращению матери 17-летней девушки из города Луга.

Пострадавшая заявила, что утром 19 июня, ориентировочно между 5:30 и 8 часами, неизвестный молодой человек по имени Дмитрий, встретившийся с её дочерью в сети Интернет, напал на неё внутри автомобиля, расположенного возле дома на Лужском проспекте, применяя физическое насилие.

Подозреваемый, 30-летний местный житель, работающий автослесарем индивидуального предпринимателя, был задержан 9 июля. Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетнюю петербурженку попытался изнасиловать "Иван" в Невском районе.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)