Несовершеннолетнюю петербурженку попытался изнасиловать "Иван" в Невском районе

Спустя два дня пострадавшая посетила травматологический пункт, где врачи зафиксировали многочисленные повреждения тела: синяки и ушибы ног, а также гематомы и травму грудной клетки слева.

Жительница Невского района, 17-летняя девушка, отчаянно защищала свою честь в столкновении с агрессором. По данным "Оперативного прикрытия", инцидент произошел днём 30 июня в коммунальной квартире на верхнем этаже здания, расположенного на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Антонова-Овсеенко. Напавший мужчина пытался совершить сексуальное насилие, однако девушке удалось вырваться из рук преступника.

Спустя два дня пострадавшая посетила травматологический пункт, где врачи зафиксировали многочисленные повреждения тела: синяки и ушибы ног, а также гематомы и травму грудной клетки слева. Несмотря на тяжесть полученных увечий, потерпевшая отказалась от стационарного лечения.

Предположительно, злоумышленник является молодым человеком примерно 18-19 лет, ростом чуть менее среднего, светловолосым и худым. Представившись именем "Иван", он носил чёрную кожаную куртку с рисунком белого черепа на спине и зелёные спортивные брюки с белыми вставками.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по данному факту нападения.

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Фото: Piter.TV