  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Парголово мигранта подозревают в изнасиловании молодой девушки
Сегодня, 8:58
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово мигранта подозревают в изнасиловании молодой девушки

0 0

Жертва обратилась в больницу.

Мигранта подозревают в изнасиловании молодой сотрудницы магазина в Парголово, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Выборгского района 22-летняя местная жительница обратилась 8 июля. По словам заявительницы, над ней надругался знакомый по имени Шабданбек. Жертва обратилась в больницу. 

На улице Федора Абрамова по подозрению задержали 34-летнего гражданина Киргизии, он прибыл в РФ полторы недели назад. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что студент изнасиловал 15-летнюю девочку на заброшенной ферме в Приозерском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: изнасилование, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии