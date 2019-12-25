В Парголово мигранта подозревают в изнасиловании молодой девушки

Жертва обратилась в больницу.

Мигранта подозревают в изнасиловании молодой сотрудницы магазина в Парголово, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Выборгского района 22-летняя местная жительница обратилась 8 июля. По словам заявительницы, над ней надругался знакомый по имени Шабданбек. Жертва обратилась в больницу.

На улице Федора Абрамова по подозрению задержали 34-летнего гражданина Киргизии, он прибыл в РФ полторы недели назад. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что студент изнасиловал 15-летнюю девочку на заброшенной ферме в Приозерском районе.

Фото: Piter.TV