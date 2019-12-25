В психбольнице нашли маньяка, изнасиловавшего петербурженку четыре года назад

Неизвестный подкараулил потерпевшую в подъезде и, угрожая убийством, надругался над ней.

Следователи раскрыли дело об изнасиловании молодой петербурженки четырехлетней давности. Насильника нашли в психиатрической больнице Свердловской области. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в октябре 2016 года. Жертвой преступника стала 21-летняя девушка. Неизвестный подкараулил жертву в подъезде дома №65 на проспекте Космонавтов и, угрожая убийством, изнасиловал ее.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В результате расследования подозреваемого 1986 года рождения нашли в Свердловской областной психиатрической больнице.

Экспертиза показала, что он причастен еще к двум изнасилованиям молодых девушек во Владимире и Самаре. В настоящий момент расследование продолжается. Устанавливаются другие жертвы мужчины.

Ранее мы писали, что четверо мужчин изнасиловали малознакомую женщину на Товарищеском проспекте.

Фото: Piter.TV