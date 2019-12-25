Четверо мужчин изнасиловали малознакомую женщину на Товарищеском проспекте

Все подозреваемые не работают и проживают в одной квартире.

Вечером 15 июня в полицию Петербурга обратилась 37-летняя женщина и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, все произошло в квартире на Товарищеском проспекте. Женщина подверглась насилию со стороны четырех малознакомых мужчин, с которыми распивала спиртные напитки.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо в возрасте от 27 до 38 лет. Все подозреваемые не работают и проживают в одной квартире.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Одного из мужчин опросили в качестве свидетеля и отпустили.

Ранее мы писали, что 18-летний парень изнасиловал школьницу в квартире на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV