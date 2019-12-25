18-летний парень изнасиловал школьницу в квартире на Гражданском проспекте

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Вечером 16 июня в полицию Калининского района Петербурга обратилась неработающая женщина 1978 года рождения и заявила об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 14 апреля по 16 июня 18-летний парень по имени Илья надругался над школьницей 2006 года рождения. Все произошло в квартире у молодого человека на Гражданском проспекте.

Подозреваемого в совершении преступления оперативно задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящий момент парень помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что малознакомый гость по имени Артём изнасиловал 13-летнюю девочку у неё дома.

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