Малознакомый гость по имени Артём изнасиловал 13-летнюю девочку у неё дома

В полицию обратилась мама девочки.

Накануне вечером в полицию обратилась 37-летняя жительница Петербурга с заявлением об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов женщины, инцидент произошел ночью 25 мая. В гостях у ее дочери 2007 года рождения был малознакомый ей молодой человек 2000 года рождения по имени Артем. Он надругался над 13-летней школьницей

Сейчас молодого человека разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржца обвиняют в изнасиловании двух 12-летних девочек.

Фото: Piter.TV