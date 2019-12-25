Петербуржца обвиняют в изнасиловании двух 12-летних девочек

Петербуржца задержали в декабре 2019 года.

Найдена еще одна жертва 25-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в педофилии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Петербуржца задержали ночью 14 декабря 2019 года в снимаемой квартире. После распития спиртных напитков он изнасиловал 12-летнюю девочку. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый изнасиловал еще одну 12-летнюю девочку. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело. Уточняется, что изнасилования произошли с разницей в час.

Ранее мы писали, что в Саратовской области бывший сожитель с двумя приятелями насиловали женщину и снимали происходящее на видео.

Фото: Piter.TV