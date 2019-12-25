В Саратовской области бывший сожитель с двумя приятелями насиловали женщину и снимали происходящее на видео

На данный момент расследование уголовного дела завершено.

В Саратовской области завершено расследование уголовное дело о групповом изнасиловании 37-летней женщины.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении трех мужчин 23, 25 и 52 лет по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, 2 января 2020 года по месту проживания взрослого мужчины в компании с молодыми парнями проходили алкогольные посиделки. Затем мужчинам захотелось женского общества, и они пригласили в гости соседку хозяина квартиры. Женщина пришла в гости без опаски, так как ранее жила вместе с 52-летим мужчиной.

В разгар посиделок 23-летний мужчина изнасиловал женщину, применяя физическую силу. Спустя непродолжительное время он же вместе с 25-летним еще раз изнасиловали женщину. А затем уже втроем надругались над своей жертвой. Все происходящее насильники снимали на видео.

Затем, запугав женщину, они ее отпустили. Испуганная жертва группового изнасилования не обратилась сразу в полицию, но все же потом нашла в себе силы и написала заявление. Доказательством правдивости ее слов стало то самое видео изнасилования.

Все подозреваемые были взяты под стражу, они признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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