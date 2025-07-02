В Петербурге задержаны близнецы, подозреваемые в пособничестве иностранным IT-мошенникам

Оба фигуранта ограничены запретом определённых действий в качестве меры пресечения.

Совместными усилиями сотрудников Управления по борьбе с неправомерным использованием информационных технологий Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также представителей местного подразделения Федеральной службы безопасности, задержаны двое подозреваемых, обеспечивавших техническую поддержку криминальных схем. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Согласно собранным материалам, 20-летние близнецы, находясь на территории России, в течение месяца выполняли распоряжения координаторов из Украины, обеспечивая непрерывную работу специального оборудования, предназначенного для осуществления массовых телефонных звонков российским гражданам с целью совершения мошенничества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что преступники использовали арендованные жилые помещения, в которые доставляли технику и расходные материалы посредством курьерских служб. Среди обнаруженных предметов значатся четыре GSM-шлюза, свыше трех с половиной тысяч SIM-карт различных мобильных операторов, ноутбук с установленным специальным ПО и прочими устройствами. Она подчеркнула, что ежедневно через указанное оборудование совершались более десяти тысяч исходящих звонков потенциальным жертвам.

При проведении обысков на местах жительства подозреваемых и в рабочем помещении были изъяты многочисленные доказательства их причастности к совершению преступлений, включая сами SIM-карты, банкоматы для хранения карт, шлюзы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и другие вещественные улики.

Следствием Следственного управления УМВД России по Киришскому району возбуждено уголовное дело по пункту "г" части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Оба фигуранта ограничены запретом определённых действий в качестве меры пресечения.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, нацеленные на полное раскрытие всех обстоятельств преступления и выявление организатора схемы. Расследование пока продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что участника подросткового конфликта в Невском районе выдворили из РФ с семьей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти