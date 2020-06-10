В Анапе полицейские принудили к сексу несовершеннолетнюю спортсменку и отправились в колонию

Экс-полицейские получили 2 и 4 года в колонии - поселении.

В Анапе завершено слушание дела экс-полицейских за принуждение к сексу несовершеннолетней.

ЧП произошло в ночь на 26 августа на пляже в Витязево под Анапой. 17-летняя спортсменка из спортивно-оздоровительного комплекса "Волейград", где проходил турнир по пляжному волейболу, была обнаружена ночью в компании с совершеннолетним молодым человеком на пляже. Полицейские за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили юную спортсменку к сексу с ними. Испугавшись, девушка согласилась на требования правоохранителей.

Следственными органами в отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по статье "понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней". На данный момент полицейские уволены из рядов МВД.

Сейчас стало известно, что расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских завершено, а также завершилось слушание дела в суде. Слушание дела в отношении бывших стражей порядка по статье ""Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства" завершилось вынесением вердикта.

Один из полицейских сознался содеянном, пошел на примирение с пострадавшей и возместил моральный ущерб. Суд, приняв эти факты во внимание, отправил экс-полицейского на 2 года в колонию - поселение. Второй полицейский вину свою не признал и отправился в колонию - поселение на 4 года.

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