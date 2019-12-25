На Кубани молодая мать убила погремушкой свою четырехмесячную дочь

Девушка пыталась объяснить свои действия послеродовой депрессией.

В Горячем Ключе 19-летнюю девушку приговорили к 6,5 года колонии за убийство четырехмесячной дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, в октябре 2025 года мать находилась в съемной квартире, где проживала вместе с сожителем и ребенком. В какой-то момент она ударила маленькую дочь погремушкой, в результате чего девочка умерла.

В ходе судебного заседания девушка признала вину. Свои действия она объяснила тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией, но проведенная судебная экспертиза не подтвердила ее доводы. Суд учел признание вины обвиняемой и назначил ей реальный тюремный срок.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье мать жестоко убила годовалую дочь.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)