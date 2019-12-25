Сдирала кожу и заставляла пить уксус: в Забайкалье мать убила годовалую дочь

Женщину обвинили в убийстве собственной дочери с особой жестокостью.

В Забайкалье перед судом предстала мать, которая дала выпить своему годовалому ребенку укус и облила кипятком. Также она сдирала обожженную кожу с тела девочки, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Следствие установило, что летом 2025 года обвиняемая из-за личной неприязни сломала годовалой дочери руку, потом влила в рот уксусную кислоту, смешанную с детским питанием. Эти жестокие манипуляции вызвали у девочки тяжелое отравление. Затем мать избила ребенка металлическим ковшом, облила ее кипятком и стала сдирать кожу с обожженных участков тела ребенка.

Медики доставили девочку в больницу в состоянии травматического, ожогового и токсического шока. Спустя сутки она умерла. В ходе судебного заседания мать признала вину частично, отметив, что не хотела убивать дочь. Следователи в ходе расследования доказали, что это было не импульсивное преступление, а продуманное убийство с особой жестокостью.

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Фото: ВКонтакте/ Забайкальский краевой суд