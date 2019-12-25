Убитого в Подмосковье 12-летнего мальчика заманили обещанием вечеринки

Девочки расправились с ним в одном из помещений заброшенного техникума.

Школьницы, которые жестоко убили мальчика в Подмосковье, заманили его в заброшенного здание. Они рассказали, что тут якобы будет проходить вечеринка, сообщил Telegram-канал "Baza".

По предварительной версии, две старшеклассницы заранее придумали, как убить мальчика. Подозреваемые привели его в заброшку обещанием вечеринки с алкоголем. Шестиклассник не почувствовал опасности и согласился.

На следующий день ребенка обнаружили мёртвым на территории заброшенного техникума в деревне Кабаново под Орехово-Зуево. На теле погибшего зафиксировали множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время школьницам изберут меру пресечения. Установлено, что они спланировали убийство мальчика из-за челленджа. Кроме того, одна из девочек снимала расправу на телефон.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер