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Убитого в Подмосковье 12-летнего мальчика заманили обещанием вечеринки
Сегодня, 9:22
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Убитого в Подмосковье 12-летнего мальчика заманили обещанием вечеринки

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Девочки расправились с ним в одном из помещений заброшенного техникума.

Школьницы, которые жестоко убили мальчика в Подмосковье, заманили его в заброшенного здание. Они рассказали, что тут якобы будет проходить вечеринка, сообщил Telegram-канал "Baza".

По предварительной версии, две старшеклассницы заранее придумали, как убить мальчика. Подозреваемые привели его в заброшку обещанием вечеринки с алкоголем. Шестиклассник не почувствовал опасности и согласился.

На следующий день ребенка обнаружили мёртвым на территории заброшенного техникума в деревне Кабаново под Орехово-Зуево. На теле погибшего зафиксировали множественные ножевые ранения в области шеи, груди, живота и рук.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время школьницам изберут меру пресечения. Установлено, что они спланировали убийство мальчика из-за челленджа. Кроме того, одна из девочек снимала расправу на телефон.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер

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Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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