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В Красноярске мужчина убил сожительницу с дочерью и жил с телами убитых
Сегодня, 8:45
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MShaffter

В Красноярске мужчина убил сожительницу с дочерью и жил с телами убитых

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Расследование уголовного дело завершено.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины.

Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщили о завершении расследования дела о жутком убийстве молодой женщины и ее 2-летней дочки. Следствие установило, что 17 сентября 2019 года 22-летний мужчина в алкогольном опьянении задушил свою 28-летнюю сожительницу и ее дочку. После совершенного убийства мужчина собрал все вещи хозяйки квартиры, продал их, а деньги потратил на свои личные нужды. 

При этом мужчина продолжал жить в квартире рядом с телами своих жертв. Он отвечал на звонки и смс родственников женщины, объясняя, что та не может подойти к телефону. Когда убийство обнаружилось, мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, объясняя, что убил из ревности. Но следователям удалось выяснить, что подсудимый задолжал женщине крупную сумму денег и между ними постоянно на этой почве были скандалы. В роковой день женщина потребовала вернуть ей машину и 210 тысяч рублей.

На данный момент расследование уголовного дела по статьям "убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление" и "разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия и  с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV

 

 

Теги: красноряск новости, красноярский край новости, убийство, убийца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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